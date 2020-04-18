عطا المنان بخيت يرد على لجنة إزالة التمكين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عمم الأمين العام السابق لمنظمة الدعوة الإسلامية السفير عطا المنان بخيت تسجيلا صوتيا وضح فيه الحقائق حول قرار لجنة إزالة التمكين باسترداد ٧٢ قطعة مملوكة له واعادتها لوزارة المالية. وقال عطا المنان: (أنا السفير عطا المنان بخيت الحاج اسجل هذا التوضيح للراي العام بعد أن استمعت لما اورده وجدي صالح في مؤتمر لجنة ازالة التمكين المنعقد مساء الجمعة 17 أبريل 2020م بخصوص أراضي امتلكها أود ان اوضح المعلومات التالية للرأي العام. لقد كنت اعمل بمنظمة التعاون الإسلامي في جدة وهي منظمة دولية مقرها المملكة العربية السعودية منذ 1999وحتى 2014م. تدرجت في هذا العمل مديرا للدائرة السياسية لمدة 6 سنوات ثم انتخبت امينا عاما مساعدا للمنظمة لدورتين انتهت في 2014 وكنت قبلها منذ عام 1985 اعمل في القارة الافريقية في مواقع مختلفة في مجال المنظمات الخيرية والانسانية). وأضاف: (الارض المذكورة هي مزرعة اشتريتها من مواطن سوداني ولم تكن بأية حال من الأحوال تخصيص من الحكومة السودانية، مملوكة للمواطن السوداني وداعة عبدالله واشتريتها منه بحر مالي في 2011م وفق اجراءات قانونية كاملة وهي شراكة بيني وأحد الزملاء. وفي عام 2015 ومع التمدد السكني في المنطقة تقدمت ووفقا للاجراءات المتبعة للتخطيط العمراني ووفق لوائح التخطيط العمراني لتحسينها لأرض سكنية واستمرت الاجراءات لأكثر من سنتين في دواوين الحكومة المختلفة حتى اكتملت هذه الاجراءات دون أي تجاوز لأي من الاجراءات ورسوم لجان التخطيط العمراني المختلفة ولدي جميع المكاتبات والايصالات). وأضاف بخيت: (وافقت لجنة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم على كل الإجراءات وإحالة القطع الى لجنة النزع والتسويات لدفع الرسوم المقررة وتوقيع العقود ويتضح من ذلك أن المزرعة لا علاقة لها بتخصيص من الحكومة السودانية بالنسبة لي وهي مزرعة مملوكة لمواطن سوداني اشتريتها منه بحر مالي في عام 2011م ولم تخصص لي ولم أكن في ذلك الوقت موجودا في ذلك الوقت داخل السودان كنت اعمل خارج السودان). وقال عطا المنان: (وبناء على ذلك سأقوم كمتضرر برفع دعوى تشهير ضد كل من وجدي صالح وأعضاء لجنة إزالة تمكين واشير اخيرا الى ان الربط بملكيتي لهذه الأراضي ورئاستي لمنظمة الدعوة الإسلامية هي محاولة خبيثة لتشويه سمعة المنظمة بعد القرار الجائر من اللجنة المذكور بحلها حيث اشتريتها في 2011 بينما تم انتخابي امينا عاما للمنظمة في عام 2018م اي بعد 7 سنوات).

صحيفة الانتباهة