بداية جديدة لصيانة المشاريع المروية

الخليج 365 :

شهدت قاعة المؤتمرات الكبري بودمدني تنافساً بين 54 شركة هندسية و مقاولات على العطاء رقم (و م ر و ك- الرى 2020-1) لتنفيذ اعمال مختلفة للمشاريع المروية الاربعة بالاضافة إلى ترويض نهر القاش ومشروع دلتا طوكر وتأهيل طلمبات الجنيد و (نينا) (الرهد) . وفي السياق ذاته تطرح وزارة الري 4 مجالات الاول منها يتعلق بتطهير الاطماء والحشائش في الترع والمصارف والثاني يتعلق بصيانة مائية وتوريد مواد بناء والثالث يختص بأعمال الكهرباء و الميكانيكا والاخير يتعلق بتوريد الادوات المكتبية التى تعرف بـ(التوريدة). وبحسب صحيفة الجريدة ،كشف وكيل وزارة الري قسم الله عبدالله أن عطاءات هذا العام سيتم تمويلها مباشرة من مكتب الوكيل دون وساطة البنك الزراعي الذي يتقاضى عمولة تمويل وقدرها 6% ، ووجد قرار التمويل المباشر ارتياحاً و قبولاً من الشركات المتنافسة لما فيه من اختصار للوقت و تقليل الدورات المستندية بالاضافة الى سد منافذ الفساد. ومن المتوقع أن تبدأ الصيانة فور الفراغ من فرز العطاءات و اعلان النتيجة هذا و سوف تنتهي الصيانة قبل بداية فصل الامطار كما التزمت الشركات المتنافسة .