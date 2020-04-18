ارتفاع أسعار ألعاب التسلية والأطفال لقرابة الـ”100%”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الجمعة” إنّ إعلان الحظر الشامل من الغد، أدّى إلى رفع أسعار ألعاب التسلية والأطفال لقرابة الـ”100%”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ محلات بيعها شهدت تزايد الإقبال من الأسر والأطفال.

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وقال مقداد أحمد صاحب محلّ تجاري، إنّ ألعاب”الليدو” و”الكوتشينة” و”الضمنة” شهدت تزايدًا كثيفًا من المشترين كإحدى ألعاب التسلية وتمضية الوقت.

ونوّه إلى ارتفاع سعر الليدو من”15″ إلى”60″ جنيهًا، وفي مناطق بأم درمان تراوح بين”20 ـ50″ جنيهًا، وارتفع سهر هواتف”الآيباد” المخصّصة للعب الأطفال من”5″ آلاف إلى”7″ آلاف جنيه، كما تزايد الإقبال على شراء عددٍ من ألعاب التسلية الأخرى.

وذكر مواطنون للصحيفة أنّ الفترة المقبلة ستشهد بقاءً إجباريًا بالمنازل، ممّا يحتّم على الجميع توفير مستلزمات وأدوات خاصة بقضاء الوقت بين كلّ أفراد العائلة خاصة الأطفال وانزعاجهم المألف بسبب التذبذب في حركة التيار الكهربائي والقطوعات المتواصلة.