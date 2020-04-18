الجبهة الثورية ترفض تعيين ولاة الولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف مصّدر قيادي في الجبهة الثورية السُودانية،رفضهم رسمياً تعيين ولاة الولايات وتشكيل المجلس التشريعي،المنتظر تشَكيلهم رسمياً غضون الأيام المُقبلة.

ويأتي رفض الجبهة الثورية،لتعيين ولاة الولايات،عقب إبلاغها من قِبل الحكومة الإنتقالية، بشأن إستكمال هياكل ومؤسسات الفترة الإنتقالية بتعيين ولاة الولايات وتشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي، وتشكيل المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية.

وقال المصدر أن الجبهة الثورية سلمت “الجمعة” ردها مكتوب للحِكومة الإنتقالية بشأن تعيين الولاة و تشكيل التشريعي عن طريق الوساطة التي بدورها ستسلمه للحكومة الانتقالية.

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مؤكداََ أن ردهم تضمن رفض القرارات التى تعتزم الحكومة إصدارها وأضاف قائلاً “إذا تم تعيين ولاة الولايات سيكون ذلك بمثابة الحرب من جديد”.

وتابع قائلاً “إذا بادرت الحِكومة بتعيين الولاة يعني ذلك عدم إعترافها بالتفاوض” مشيراً إلى أن للجبهة الثورية خيارات عديدة للتعامل مع الوضع بما فيه العودة للحرب مرة اخر.

وترفض الجبهة الثورية السودانية، تعيين ولاة الولايات وتشكيل المجلس التشريعي الإنتقالي، قبل التوصل لإتفاق سلام في مناطق النزاعات، وتؤكد تمسكها بالإعلان السياسي الموقع في جوبا.