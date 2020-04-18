عاجل.. تعرف على آخر مستجدات مفاوضات السلام السودانية

استلم مسار دارفور رد الحكومة السودانية الانتقالية حول القضايا العالقة والمتمثّلة في المادة ٢٠ من الوثيقة الدستورية، المشاركة في الأجهزة الانتقالية، حكومة الولايات/إقليم دارفور، ولاية الخرطوم والولايات الأخرى، إلى جانب المبالغ المخصصة لصندوق السلام وتنمية دارفور، تقسيم الموارد المستخرجة من باطن الأرض، تخصيص الايرادات القومية.



وقال عضو التفاوض عن مسار دارفور، الناطق باسم حركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح: إن المسار يقوم حالياً بدارسة رد الحكومة وسيسلم رده لوساطة دولة جنوب السودان قبل نهاية الأسبوع الحالي.

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