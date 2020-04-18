مع ساطع الحاج حول التطبيع وحرب اليمن

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

تحدثنا على هذه المساحة أمس عن افادات القيادى الناصرى عضو اللجنة القانونية العليا للحرية والتغيير الأستاذ ساطع الحاج لقناة العالم الفضائية عن بعض القضايا المحلية ، ونتوقف اليوم مع قضيتين من قضايا الاقليم المهمة التى تعرض لها الأستاذ ساطع فى حديثه وهما التطبيع وحرب اليمن .

وفى محور التطبيع كان الحديث واضحا من الأستاذ ساطع الذى اكد أنهم فى الحزب الناصرى لا يترددون فى رفض التواصل مع الاحتلال الصهيونى الغاصب للأرض العربية الذى شرد الشعب العربى الفلسطينى وطرده من دياره ، واستطرد الرجل يقول ان المشروع الصهيونى الامريكى الهادف الى اضعاف الامة العربية والعمل على تفتيتها وانهاء وحدتها هو مشروع لايمكن ان يقبله الشعب السوداني وإن التطبيع جريمة بحق الشعب العربى وارضه السليبة مؤكدا ان هذا الأمر لايمكن ان يجد القبول فى الشارع السودانى المناصر للقضية الفلسطينية وللحق العربى بحسب قوله.

وتطرق الأستاذ ساطع فى جزء من حديثه الى الحرب على اليمن واصفا اياها بالخطيئة الكبرى بحق الإنسانية ، وقال الأستاذ ساطع ان هذه الحرب لاعلاقة لها بالشرعية المزعومة ولا استقرار اليمن والمنطقة كما انها بعيدة جدا عن تحقيق تطلعات الشعوب العربية والشعب اليمنى على وجه الخصوص فى اقامة دولة العدالة والقانون ، جازما ان الحرب ليست إلا تنفيذا لاجندات امبريالية وصهيونية معادية للامة العربية مبينا ان الموقف المبدئي للحكومة السودانية هو عدم التواجد فى أى ساحة لا تتحقق فيها مصالح السودان مبينا ان الجيش السودانى فى اليمن يفترض ان يعود الى الوطن وان هذا الملف برمته الان أمام وزارة الخارجية وهى المناط بها وضع المعالجات التى تكفل التخلص من تركة النظام البائد المثقلة فى العلاقات الخارجية وإن الزمن كفيل بجعل الشعب السوداني يفهم هذه النقطة .

انتهى استعراضنا التفصيلى لنقطتين وردتا فى كلام الأستاذ ساطع الحاج وهما التطبيع وحرب اليمن.