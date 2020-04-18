انتقاد استمرار اعتقال 5 ثوار شاركوا في موكب الاحتفال بذكرى أبريل

الخليج 365:

انتقد عدد من القانونيين استمرار اعتقال 5 من الثوار من جملة 24 ثائرًا شاركوا في موكب الاحتفال بذكرى 6 أبريل على الرغم من توجيهات النائب العام باطلاق سراحهم عقب تقديم تجمع المحامين مذكرة تطالب باطلاق سراحهم.

وذكرت صحيفة الجريدة الصادرة اليوم”الجمعة” أنّ الثوار الخمسة تمّ فتح بلاغات كيدية ضدهم منها نهب وإتلاف جنائي وتسبيب الجراح العمد للشاكي هو قسم الشرطة.

وأردفت الصحيفة وفق مصدرها أنّ بعض منهم مصدق (ليهم) ضمانات ولكنّ القسم رفض إطلاق سراحهم بينما رفض ضمانات آخرين.