تفويت الفرصة على اعداء الثورة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لامجال اليوم للحديث عن عودة العسكر للحكم ، ولا إمكانية لعودة الإسلاميين للسلطة ، ولاتفريط فى النظام الديموقراطى ، ولابد من الحفاظ على الحكم المدنى وحمايته وحراسة الثورة ، هذه وغيرها ثوابت توافق عليها الناس وجزموا بانها ستظل باقية .

إذا فهمنا هذا الكلام بشكل جيد يبقى أى حديث عن إمكانية إسقاط حكومة الثورة بتظاهرات واحتجاجات من انصار النظام البائد لاعادته من جديد امر غير وارد ، لكن يلزم الإنتباه جيدا الى حقيقة راسخة ومفادها ان الوضع الاقتصادى الصعب والضائقة التى تمر بها البلد يمكن ان تدفع كثيرين للخروج الى الشارع والاحتجاج على تردى الاوضاع ، وان انصار النظام البائد واصحاب الغرض سيجدون الفرصة سانحة جدا لاحداث بلبلة كبرى فى الشارع ، وسوف يسعون الى شغل الناس عن عملهم ويعطلون الانتاج ويوقفون عجلة التنمية فى البلد عبر استغلالهم الظروف بالغة السوء التى نشهدها وتوظيفها سياسيا لما ينفع مشروعهم ويحقق لهم مرادهم فى اعاقة الحكومة عن تنفيذ برنامج الاصلاح وازالة اثار التمكين ومحاربة الفساد ، ولن تستطيع الحكومة فعل شيئ بل ان الاجواء التى افرزتها الثورة من احترام الحقوق وحمايتها وصيانتها هى التى ستكفل لاعداء الحكومة التحرك ضدها وتحريك الشارع وقيادة حملات التعبئة ضدها ومانشهده فى الخرطوم اليوم من تظاهرات تتهم الحكومة الإسلاميين بتأجيجها فانه من السهل جدا ان يتمدد وينتشر خارج الخرطوم فى خطوة نأمل ان لا تتفاجأ بها الحكومة ولاتعتبرها من تخطيط انصار المعزول البشير مائة بالمائة مع أنهم يستفيدون منها ويسعون لتوظيفها واعاقة عمل الحكومة ، ونعلم ان كثيرين ممن يؤيدون هذه الحكومة ويرفضون بشكل قاطع عودة النظام البائد الى الحكم مرة اخرى هم انفسهم يحتجون وبشدة على السياسات الاقتصادية الصعبة التى شكلت ضغطا غير مسبوق على الناس ، ويلزم ان تعمل الحكومة بشكل جيد على معالجة هذه الاوضاع الحرجة ، وهنا لابد ان نشيد بخطوة وزارة الطاقة التى عملت على تحديد اماكن فى الاحياء لتوزيع غاز الطبخ على المواطنين بحضور واشراف مباشر من مناديب الوزارة وبسعر يمثل 50 % من اقل سعر يباع به الغاز اليوم فى بعض مناطق الخرطوم مما يوضح ان الازمة الحادة جدا فى هذا القطاع مفتعلة ويمكن للوزارة معالجتها أو على الاقل التخفيف منها بشكل كبير ومحاربة الجشع والوسطاء الكثر مما ينعكس ايجابا على حياة المواطنين ، ولو ان الامر استمر بصورة راتبة اسبوعيا لانتهت الازمة.

امر آخر لابد من الاشادة به وتشجيعه وهو الاعلان عن شروع وزارة الصناعة والتجارة فى تدشين التعاونيات بشكل جديد يتلافى كل السلبيات السابقة ويوفر احدى عشرة سلعة اساسية بتخفيض يصل الى 40 % من قيمة السوق الان وهو البرنامج الذى اطلق عليه اسم سلعتى وتم الاعلان عنه ونتمنى الاسراع فى جعله واقعا على الأرض حتى يتم تخفيف الضغط على الناس باسرع مايمكن فقد احتملوا الكثير من المعاناة وصبروا طويلا .

انها بعض البشريات التى يمكن ان تصبح واقعا وتنجح فى تحقيق الهدف وبها وغيرها من الجهود المخلصة يمكن مساعدة الشعب وتفويت الفرصة على اعداء الثورة والمتربصين بها والحالمين بعودة النظام البائد وهيهات.