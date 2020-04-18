شقيقة الفريق إبراهيم عبدالكريم: عندما كان السودان مليون ميل مربع كان لشقيقي قطعة أرض واحدة

التاريخ: 18-أبريل-2020
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علقت شقيقة الفريق أول شرطة إبراهيم أحمد عبدالكريم السيدة إيمان عبدالكريم على قيام لجنة إزالة التمكين عن استرداد 129 عقاراً كانت باسم المدير العام الأسبق للشرطة الفريق محمد نجيب الطيب وعدد 131 قطعة مسجلة باسم زوجته هند عبدالله هاشم بمدينة بحري”.
وعنونت تعليقها بحسب صحيفة التحرير: “دة إبراهيم أخوي الله يرحمه”، موضحة أن “الفريق أول شرطة إبراهيم أحمد عبدالكريم .. كان مدير عام شرطة السودان زمن السودان كان مليون ميل مربع .. كان عنده قطعة أرض واحدة أخدها عن طريق الخطة الإسكانية، وبحكم سكنه في بيت الحكومة كان بيبني فيها حبة حبة.. و لما نزل من الخدمة مشى بأولاده وقعدوا في بيت أهل زوجته في أم درمان الثورة لغاية ما قدر يقفل جزء من البيت و سكنوا فيه .. البيت ما اكتمل بصورة نهائية إلا بعد شغله كأستاذ زائر في أكاديمية نايف للبوليس (أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، أصبحت جامعة) في السعودية و أكاديمية الشرطة العليا بأبوظبي.
وعلقت ساخرة: “وحكينا القصة دي لييييه؟ عشان واحد تاني مدير شرطة لما نزل من الخدمة عنده 128 قطعة أرض باسمه و 133 قطعة باسم زوجته!! و ما خفي كان أعظم. شتان ما بين (الرجال) و (أشباه الرجال)”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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