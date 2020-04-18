تعيين ثلاث قيادات نسائية في رئاسة آلية مراقبة وقف إطلاق النار بثلاث ولايات

قامت آلية مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنشية، التابعة لمفوضية المراقبة والتقييم لإتفاقية تسوية النزاع المنشطة في جنوب السودان بتعيين ثلاث قيادات نسوية لرئاسة عملياتها في ثلاثة ولايات.
وقالت “سي تي سام بي أم” فى بيان حصل راديو تمازُج على نسخة منه، إن القيادات الإقليميات الثلاثة ستتولى رئاسة لجانها في ثلاث ولايات ” الاستوائية الوسطى، وشرق الاستوائية، والوحدة”.
ووفقا للبيان تم تعيين العقيد فيتسوم قبري قزيابهي، من إثيوبيا في رئاسة الآلية في توريت، والمقدم سوزان موانقا، من أوغندا لجوبا، والرائد ميشيل مباجا مولونقا من كينيا، إلى بانتيو.
واوضحت الآلية أن إختيار القيادات النسوية الأجانب، تم على أساس الكفاءات العملية و تعزيز المساواة على أساس النوع.
وأشارت الآلية إلى أن أخر إمراة تقلدت منصب رئاسة الألية، كانت في عام 2017، في منطقة ياي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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