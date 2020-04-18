وزير التربية يعلن اجازة الهيكل الراتبي الجديد

التاريخ: 18-أبريل-2020
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أعلن وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم؛ إجازة الهيكل الراتبي الجديد وفق تدرج السلم الوظيفي للعاملين في مؤسسات القطاع العام الذي بموجبه تمت زيادة الأجور بنسبة 569% ، بجانب رفع الحد الأدنى للأجور من “425” جنيهاً إلى “3000” جنيه بما يعادل سبعة أضعاف.
وبحسب صحيفة الجريدة،كشف الوزير أن التعديل يستفيد منه المعلمون بصورة كبيرة، حيث بلغ راتب المعلم في مدخل الخدمة “19.621” جنيه.مؤكدا أن تعيين المعلمين في مدخل الخدمة سيكون من الدرجة الثامنة وليس التاسعة.
مشيرا إلى أن هذا الإجراء تم فعلياً لأول مرة في ظل ثورة ديسمبر ، ولم يكن مجرد وعود، كما ظل يعد النظام المباد طيلة السنوات الماضية، ولم يتم تحسين أجور المعلمين.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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