إمام مسجد بالجنينة يعتذر للأطباء عن إساءته لهم

التاريخ: 18-أبريل-2020
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تقدم القيادي بجماعة انصار السنة المحمدية في الجنينة يوسف أحمد باعتذارعن ما بدر منه من اساءة لاطباء السودان في احدى خطبه في نهاية مارس الماضي.
وبحسب صحيفة الجريدة،قال يوسف في مؤتمر صحفي بأمانة حكومة ولاية غرب دارفور امس: أعتذر للاطباء و كل الشعب السوداني عن مابدر مني من اسلوب غير لائق خصوصاً، و أنا في منبر لصلاة الجمعة ،ووصف يوسف حديثه بزلة اللسان وأردف (أي انسان يخطئ) .
وكانت السلطات بالولاية ألقت القبض على الشيخ ، وحكم قاضي محكمة الجنينة بسجنه لمدة ثلاثة شهور قبل أن يتم إعفائه لاحقاً.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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