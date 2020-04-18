عقب قرار الحظر الكامل في السودان.. ارتفاع القوى الشرائية بالأسواق

مع إعلان الحظر الكامل الذى أعلنته الحكومة يوم السبت القادم اكتظت الأسواق بالمواطنين للتسوق خاصة وأن الفترة التى أعلنتها الدولة لبدء الحظر قليلة على الرغم من إعلانها لتحديد ساعات خلال اليوم للتسوق لكن داخل الأحياء فقط وتزامنت كل هذه الأحداث مع اقتراب شهر رمضان واستعداد الأسر له فى وقت ارتفعت فيه الأسعار بصورة كبيرة وتزايد معدلات التضخم كل هذه العوامل اجتمعت لتجعل الحصول على السلع والضروريات الحياتية أمراً غير سهل. بموازاة ذلك، ضاعفت الحكومة من حجم المعاناة، باصدار قرار حظر التجول كليا واغلاق الاسواق، باستثناء الصيدليات والمخابز، مع اتاحة ساعات عمل قليلة للمحال التجارية لشراء السلع اليومية. واكد عدد من التجار على زيادة القوى القوة الشرائية في هذه الفترة مرجعين ذلك للعزل المنزلي والحظر الكامل للمواطنين.

تدشين سلعتي

ودشنت وزارة الصناعة برنامج سلعتي لعدد(11) سلعة وأوضح محمد علي عبدالله واكد وكيل الوزارة ان البرنامج يهدف الي تخفيف اعباء المعيشة وكسر حدة الأسعار ومحاربة ضعاف النفوس والحد من جشع التجار مؤكدا على أن الوزارة لديها العديد من الخطط والاستراتيجيات لتخفيف أعباء المعيشة على المواطن وتوفير السلع الأساسية والتي تشمل إحدى عشرة سلعة اساسية كبداية لتوفير احتياجات المواطن وتشمل. السكر والدقيق بنوعبة والزيت والشاي والارز والعدس والصلصة والفول المصري وصابون الغسيل وصابون الحمام… والخ وذلك عبر نظام الحوكمة الإلكترونية عن طريق الرقم الوطني والذي تقوم بة الجمعيات التعاونية في الأحياء و أماكن العمل وأما المناطق التي ليس بها تعاونيات حاليا سيتم العمل بالتنسيق مع لجان المقاومة والخدمات والجدير بالذكر فقد أشار محمد علي عبداللة الي ان البرنامج يشمل توفير الاحتياجات و السلع للمواطن و سيتم توزيعها بالتعاون مع الموردين والموزعين عبر منافذ البيع المخفض في جميع ولايات السودان وللاهمية أنشأت الوزارة وحدة جديدة تختص بتمويل السلع الاستراتيجية منوها الي ان هذا العمل سيكون عمل مستقبلي ومستدام طول الفترة الانتقالي باذنة تعالي .مثمنا مجهودات وزارتة في توفير حصص من السكر تم توزيعها بألاسعار الرسمية لكل الولايات. بالإضافة الي دور ها في درء جانحة كورونا. كما أشاد بمجموعة الشركاء ودورهم الفعال لانجاح هذا البرنامج الهام متمنيا ان تتكاتف الجهود وتستمر المسيرة التي بدأت من أجل المواطن حتى تؤدي الدور الذي قامت من اجلة وذلك باستقرار السلع وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم الرفاهية للمواطن السوداني.

أسعار السوق

وأشار التاجر على عبد الرحمن أن سعر جركانة زيت الطيب 36 رطل 2/500 جنيه فيما بلغ سعر جركانة زيت الفول 36 رطل 2/400 جنيه، لافتا إلى ان زيت كريستال صباح، نعمة ويارا زنة4/5 لتر يبلغ 650 جنيه لكل منهما، مشيرا إلى أن سعر اللتر لكل منهما 150 جنيه وتابع بأن سعر السكر سجل ارتفاع كبير وبلغ الجوال زنة 50 كيلو 4.500 جنيه فيما تراوح سعر الكيلو ما بين (90- 85) جنيه، اي ان في بعض المناطق بلغ سعره (5 ) آلاف جنيه، ذاكرا أن سعر رطل الشاي الغزالتين 280 جنيه . وقال أن كيلو العدس الفراشة 120 جنيه، وسعر كيلو الأرز المصري الفاخر 90 جنيه.

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أسعار منخفضة

فى السياق قال مجاهد على الحسن مدير حملة (سلعتي )انه تم تقديم مقترح ان تدخل إدارة التعاونيات بوزارة التجارة والصناعة كمنافس دون الاخلال بالقطاعات الاخري في المرحلة الحالية التي تقتضي ضرورة التدخل لتوفير السلع الاستهلاكية باسعار مخفضة . وذكر مجاهد انه تم تقديم مقترح لوزارة المالية التى وافقت كضامن لمجموعة من المنتجين الاساسين وتكون الشراكه الاساسيه مع المنتجين الاساسين الذين وافقوا على الدخول في الحملة والتمويل سيكون اجلا لمدة شهرين وسيتم البدء بحوالي 11 سلعه اساسية

. تتضمن الزيت، السكر، الدقيق بنوعيه ،الشاي، وصابون الغسيل والحمام ،الأرز والصلصله والفول المصري والعدس وسيكون التوزيع عن طريق نظام الحوكمة الالكترونية عن طريق الرقم الوطني والذي تقوم به الجمعيات التعاونية في الأحياء واماكن العمل اما المناطق التي ليس بها تعاونيات سيتم العمل فيها بالتنسيق مع لجان التغيير والخدمات وقد تم تكوين لجنه من المؤسسات الاعلامية للقيام بالحملة.

أسعار السلع

وشكا عدد من المواطنين من عدم قدرتهم على توفير سلع رمضان لغلاء وارتفاع الأسعار، وقلل البعض من حجم ما توفره الحكومة من سلع مخفضة، علاوة على تزايد نسبة العاملين في القطاع غير المنظم، وهم لا يملكون قدرة شراء السلع بغير عملهم اليومي قليل العائد، وقالوا إنهم باتوا غير قادرين على مجاراة ارتفاع الأسعار المتوالي، فيما قال بعضهم إن ترشيد الاستعلام فوق ما هو مرشد بالفعل هو السبيل الوحيد أمامهم، فيما قطع البعض بأن توفير سلع رمضان سيكون على قدر المتاح من إمكانات بحيث يوفرون جزءا يسيراً منها فقط. الوضع المعيشي العام يمكن معايرته بحالة موظف واحد كمثال يمكن التعميم والقياس عليه، وهنا يقول حسن الأمين وهو موظف حكومي إن الراتب الذي يحصل عليه لا يفي بربع المتطلبات الحياتية الضرورية، مشيراً إلى أن توفير سلع الشهر الكريم من قبل المؤسسات أسهم في إزاحة حمل ثقيل عن كاهلهم. ولكن توجد نسبة كبيرة من المواطنين بالقطاع غير المنظم، وهؤلاء ليس أمامهم سوى اللجوء للسوق وشراء ما يلزم من السلع الرمضانية، وفي ظل تواضع مستوى الدخول والغلاء لا يمكن توفير سوى القليل من المطلوبات.

السوق المركزي

وكشف تاجر الاجمالي بالسوق المركزي الخرطوم عادل محمد أن سعر دقيق سيقا يتراوح ما بين (85 -90) جنيه فيما يتراوح سعر الذرة ما بين (80-75) جنيه في الوقت الذي تراوح فيه سعر كيس لبن كابو كبير ما بين 1300- 1500) جنيه ويتراوح سعر الكيلو منه ما بين (600-650) جنيه ويتراوح سعر اللبن (200) جرام (120-150 ) جنيه، منوها أن سعر علبة الصلصة أي نوع (70) جنيه، وكشف تاجر إجمالي البهارات عثمان على عن زيادة الإقبال لشراء التوابل ولكن بكميات قليلة مع تداعيات التجهيز لشهر رمضان المعظم مشيرا إلى أن رطل الفلفل بلغ 200 جنيه فيما بلغ رطل الشمار 130 جنيه، رطل الكزبرة 120 جنيه وقال إن رطل الثوم بلغ 150 جنيه، ذاكرا أن رطل القرفة بلغ 300 جنيه فيما سجل رطل الزنجبيل ارتفاعا كبيرا بلغ (180) جنيه، ورطل القرنجان بلغ (200) جنية مشيرا إلى أن رطل الحلبة وصل ل(120) جنيه فيما بلغ رطل الهبهان 750 جنية، ورطل القرنفل 750 جنية، وأردف على أن رطل الكمون بلغ (160) جنيه وسجل رطل الكركدي إرتفاع كبير عن الفترة السابقة بلغ (45) جنيه فيما بلغ سعر رطل العرديب (50) جنية لافتا إلى أن كوز التبلدي بلغ (100) جنيه بينما بلغ عبوة اصغر عبوة من البلح (70) جنيه، وتابع أن عبوة العدسية (100) جنيه. وأكدت عدد من ربات البيوت أن هناك ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية في هذه الفترة مطالبين الحكومة التدخل لضبط أسعار السوق والحد من الفوضى التي تعمه مع تداعيات التجهيز لشهر رمضان المعظم. فيما شكت موظفة من الارتفاع الكبير في الأسعار بالأسواق للمواد الاستهلاكية مشيرة إلى أن هناك فجوة بين المرتب والسوق وتابعت بضرورة تدخل السلطات المحلية للحد من المضاربين في أسعار المواد الاستهلاكية بالأسواق. وتتصاعد أسعار السلع والمستلزمات الاستهلاكية بشكل جنوني، وشملت الزيادات كافة السلع دون استثناء، فيما تخوف تجار من استمرار الارتفاع، معتبرين أنه مهدد حقيقي لحركة السوق وتقليل القوة الشرائية لأدنى مستوياتها، ويقول تجار إن القوة الشرائية تمضي في تراجع وقالوا إن معدلات تصريف البضائع أقل من موسم رمضان الماضي، مشيرين لتأثير ارتفاع الأسعار على قدرة المستهلك على توفير احتياجاته من السلع، وأعلن تجار تقليل توريد البضائع لحين استقرار الوضع، ورهنوا حدوث انفراج وانخفاض الأسعار بمعالجة الأسباب الحقيقية التي تسببت فيها.

تقرير : نهاد أحمد

الخرطوم: (صحيفة الوطن)