 تفاصيل إقالة والي الخرطوم

كشف القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار عن الأسباب الحقيقية التي دفعت رئيس مجلس الوزراء د عبد الله حمدوك لاقالة والي الخرطوم ، وقال حمدوك أقال الوالي لأن القوات النظامية بالخرطوم غضت الطرف عن احتجاجات الفلول الخميس الماضي.

ولفت إلى أن القوات النظامية تتعامل بمكياليين مع الاحتجاجات فالتي لها علاقة بمطالب الثورة تعرضت لها بالقمع بينما يحدث العكس مع الفلول فهناك تراخي ، وشدد على ضرورة تصفية المؤسسات النظامية من فلول النظام البائد.

وقلل من احتجاجات أنصار النظام البائد عبر واجهتهم (حشد) ووصفها بالمحاولات الانتحارية التي لن تضيف جديداً للمشهد السياسي بالبلاد وأكد أن كل من أجرم وأفسد من رموز النظام البائد سيقدم للمحاكمة.

وقال القيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار، هذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها فلول النظام البائد في المشهد السياسي كما في مسيرات الزواحف بالاضافة إلى ماحدث الخميس الماضي وبعض الكتابات على الجدران التي تسيء للثورة وقوى الحرية والتغيير، واعتبر كرار أن احتجاجات الخميس ضجيج اعلامي اكثر من كونها حركة فعلية على الارض، لأن النظام البائد وفلوله الذين يتحركون الشارع لفظهم ليس في ديسمبر 2018، بل قبل ذلك منذ 1989 ، وماعاد لهم موقع وسط الجماهير السودانية.

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وأردف تجربتهم تضعهم في خانة المجرمين والقتلة والسفاحين وعلى الوطني والحركة الاسلامية أن لا يحلما بالصعود مرة أخرى إلى هرم السلطة ولا بعد ألف سنة.

واستدرك قائلاً: لكن هذه التحركات تُستغل فيها الظروف الاقتصادية والبطء الشديد في تفكيك بنية النظام القديم الاقتصادية والسياسية خاصة التي لديها علاقة بتمكينهم الاقتصادي طوال الـ(30)عاماً الماضية .

وبحسب صحيفة الجريدة، انتقد ما وصفه الكيل بمكياليين من قبل المؤسسة العسكرية ، ودلل على ذلك بالقمع الذي تتعرض له الاحتجاجات التي لها علاقة بمطالب الثورة بينما تغض الطرف عن التحركات ضد الثورة ، وذكر في الأصل كل الاحتجاجات يجب ألا تتعرض لها الشرطة أو اي قوات نظامية طالما كانت احتجاجات سلمية.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)