نيابة بحري تصدر أمر قبض في مواجهة ضابط شرطة بمحلية امدرمان

أصدرت النيابة العامة ببحري أمر قبض في مواجهة ضابط شرطة برتبة نقيب يعمل بالسجل المدني بمحلية أم درمان احتال على مواطن بيعه عربات مسروقة واستلام مبالغ مالية.

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وقال التاجر مصعب محمد الفضل الشاكي لصحيفة السوداني الدولية، ان تفاصيل البلاغ تعود إلى أن عربة (ألنترا2014) واخرى (لاندكروزر) كانت بحوزة ضابط الشرطة المتهم كعهدة من احد معارفه، إلا انه تصرف في بيعها عن طريق مكاتبات وعقد بيع صادر عن محامٍ لصالح الشاكي بأوراق مزورة مقابل مبلغ مالي يقدر بمليار و (835) جنيهاً، وعند عودة صاحب العربة الحقيقي أفاده المتهم بأن العربة سُرقت، وتم تدوين بلاغ بموجبه تم القبض على الشاكي وبحوزته العربة المسروقة، وخلال التحري وعرض المستندات تم الإفراج عن الشاكي وتسليم العربة لصاحبها. وبدوره تقدم الشاكي بدعوى جنائية في مواجهة رجل الشرطة الذي احتال عليه، وتم تدوين بلاغ بالرقم (3921) تحت المادة (179) من القانون الجنائي وفي محاولة لحل القضية ودياً منح المتهم شيكاً مسحوب على بنك الخرطوم لصالح الشاكي بقيمة المبلغ، إلا انه وجد الحساب مغلقاً، وعند الرجوع إليه تم إخباره بأن المتهم طالب بالنقل إلى نيالا وأغلق جميع هواتفه، وبموجب ذلك أصدرت النيابة أمراً بالقبض على المتهم وعرضه للمحاكمة إلا أن حصانته حالت بين ذلك.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)