التاريخ: 18-أبريل-2020
0 مشاهدة
أصدرت النيابة العامة ببحري أمر قبض في مواجهة ضابط شرطة برتبة نقيب يعمل بالسجل المدني بمحلية أم درمان احتال على مواطن بيعه عربات مسروقة واستلام مبالغ مالية.
وقال التاجر مصعب محمد الفضل الشاكي لصحيفة السوداني الدولية، ان تفاصيل البلاغ تعود إلى أن عربة (ألنترا2014) واخرى (لاندكروزر) كانت بحوزة ضابط الشرطة المتهم كعهدة من احد معارفه، إلا انه تصرف في بيعها عن طريق مكاتبات وعقد بيع صادر عن محامٍ لصالح الشاكي بأوراق مزورة مقابل مبلغ مالي يقدر بمليار و (835) جنيهاً، وعند عودة صاحب العربة الحقيقي أفاده المتهم بأن العربة سُرقت، وتم تدوين بلاغ بموجبه تم القبض على الشاكي وبحوزته العربة المسروقة، وخلال التحري وعرض المستندات تم الإفراج عن الشاكي وتسليم العربة لصاحبها. وبدوره تقدم الشاكي بدعوى جنائية في مواجهة رجل الشرطة الذي احتال عليه، وتم تدوين بلاغ بالرقم (3921) تحت المادة (179) من القانون الجنائي وفي محاولة لحل القضية ودياً منح المتهم شيكاً مسحوب على بنك الخرطوم لصالح الشاكي بقيمة المبلغ، إلا انه وجد الحساب مغلقاً، وعند الرجوع إليه تم إخباره بأن المتهم طالب بالنقل إلى نيالا وأغلق جميع هواتفه، وبموجب ذلك أصدرت النيابة أمراً بالقبض على المتهم وعرضه للمحاكمة إلا أن حصانته حالت بين ذلك.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر نيابة بحري تصدر أمر قبض في مواجهة ضابط شرطة بمحلية امدرمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.