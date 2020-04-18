مقاومة الخرطوم تحذر أنس عمر وتحمل الحكومة مسؤولية التراخي

توعدت لجان المقاومة رئيس المؤتمر الوطني المحلول بولاية الخرطوم أنس عمر وحزبه على خلفية ظهوره في لايف قطع فيه بسقوط الحكومة الانتقالية قبل إعلان نتائج التحقيق في مجزرة فض الاعتصام ، وخاطبت لجان المقاومة في بيان مشترك أنس قائلة: أنت وأفراد حزبك المحلول تعرفون إمكانيات لجان المقاومة جيداً..والأيام بيننا.

وحذرت لجان المقاومة كافة السلطات على رأسها مجلس الوزراء والنائب العام، ووضعتهم أمام مسؤلياتهم الدستورية والقانونية وطالبتهم بعدم التهاون والتراخي ، وإتخاذ كافة الإجراءات ضد محاولات تقويض مكتسبات الثورة المتمثلة في المرحلة الإنتقالية وخصوصاً ما ورد صراحةً على لسان المدعو (أنس) من تهديد صريح واعلانه عن قيام حزب (المؤتمر اللا وطني) المنحل والتنظيم الإرهابي الآخر المسمى زوراً (الحركة الإسلامية) بالتخطيط والعمل على إجهاض مرحلة التحول الديمقراطي.

Advertisements

وحملت لجان المقاومة النظام البائد مسؤولية ماتمر به البلاد من أزمات حادة في العديد من الأصعدة منها السياسية والاقتصادية والصحية وغيرها، واقرت بوجود الكثير من القصور في أداء الحكومة تجاه كل هذه الأزمات، واستدركت قائلة: قبل كل ذاك تهاونت مع عناصر النظام البائد ، وتركتهم بعيداً عن مواجهة العدالة يصولون ويجولون.

ووبحسب صحيفة الجريدة،أضاف البيان كذلك ممارسات القوى السياسية في (قحت) التي لم تكن عند حسن ظننا ، ولكن بالرغم من كل ذلك، والحديث موجه لأنس عمر بحسب البيان (فلا أنت ولا غيرك من تجار الدين مؤهلاً لإنتقاد الفترة الإنتقالية بكل ما فيها من عيوب و إخفاقات لانكم أنتم سبب كل ما آلت إليه الأوضاع في البلاد)، بسبب سياسات نظامكم الفاشلة الفاسدة، بعد أن نهبتم كل موارد الدولة ودمرتم أجهزتها عمداً لصالح دولة موازية أقمتموها بكل بجاحة من أموال ومقدرات الشعب المنهوبة، و مازلتم تعملون على إعاقة مسار بناء الوطن وإعادة تأهيل مؤسسات الدولة.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)