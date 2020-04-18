مصابة بكورونا تكشف عن وضع كارثي بمركز العزل بجبرة

كشفت الحالة ١٩ المصابة بفايروس كورونا ومديرة ادارة الوبائيات بمحلية دنقلا نجلاء ميرغني حسن عن وضع كارثي وخطير بمركز العزل بجبرة وتخوفت من أن يتحول مركز العزل من مكان للعلاج إلى مكان لانتشار العدوى نسبة لأن المركز ليست به غرف منفصلة عن بعضها لعزل المرضى عن بعضهم البعض ، وقالت نجلاء في حوار مع (صحيفة الجريدة) ينشر بالداخل: إن العزل عبارة عن عنابر كبيره تضم عدد من المشتبهين والمحتملين والمصابين لايتم فصلهم عن بعضهم البعض حسب تفاوت حالاتهم الصحية.

وذكرت الحمامات مشتركة وأرجعت اصابة مدير مركز العزل بالفايروس لجهة أن البيئة غير صحية ونوهت الى أن المركز يومياً يخضع فيه عامل للفحص للاشتباه .

وبحسب صحيفة الجريدة،أوضحت أن العاملين بالمركز لا يلتزمون بإجراءات السلامة والوقاية، وأردفت مركز العزل يعاني من شح المطهرات والمعقمات واللبس الواقي فضلاً عن أن النظافة لا تتم بصورة يومية وأشتكت من أن الفريق العامل يعمل بأضعف الإمكانيات وناشدت الجهات المسؤولة لتقديم العون والمساعدات الفورية لمركز العزل.

وحول ملابسات اصابتها بكورونا قالت نجلاء : كنت ملتزمة بكل اجراءات الوقاية والسلامة من تطهير وتعقيم وكمامة إلا أنني تعرضت للإصابة نسبة لعدم التزامي بالبقاء بالمنزل لأني خرجت وخالطت شخص قادم من الصين نقل لي العدوى.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)