عاجل| تعرف على حصيلة إصابات ووفيات كورونا بالسودان.. أرقام صادمة

السبت 18 أبريل 2020

كتب الخرطوم - محمد أمين

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٣٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، و٤ وفيات جديدة أمس، لتبلغ جملة الاصابات 66 حالة، و10 وفيات.



وقالت الوزارة في بيان صحافي إن حالات الإصابة بالفيروس، ٢٧ حالة في ولاية الخرطوم، وحالتين بولاية النيل الأبيض، و حالة من ولاية الجزيرة.

وأضاف تقرير الوبائيات ان الوفيات الأربعة فهي لسيدتين و رجلين من ولاية الخرطوم.

ونوه التقرير إلى تفاوت طرق إنتشار المرض ما بين المخالطة و القدوم من دول خارج السودان و لم تثبت المخالطة أو السفر لعدد من الحالات .

وواضح التقرير ارتفاع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء إلى ٦٦ حالة، متضمنة ١٠ وفيات.

وسجلت ٦١ حالة إصابة من ولاية الخرطوم لوحدها أضافة الي ٥ حالات من ولايات نهر النيل (حالة واحدة)، النيل الأبيض (٣ حالات) و الجزيرة (حالة واحدة).

Advertisements

واشادت وزارة الصحة بجهود كل الكوادر الصحية وكافة مكونات المجتمع السوداني لجهودهم لاحتواء الوباء المنتشر وذلك عبر مجهوداتهم العلاجية والوقائية والتبليغ الفوري والفحوصات ورعاية المرضي وحالات الاشتباه والإسعاف وتحويل المرضي والرصد والمتابعة والتقصي الحجر والعزل وإدارة وتنفيذ " الخطة القومية الموسعة لدرء الكورونا".

واكدت استمرار الحكومة وكافة قطاعات الشعب السوداني في الاستنفار وتنفيذ التدابير التي من شأنها ان تساعد علي احتواء هذه الجائحة العالمية التي سجلت اليوم أكثر من ٢ مليون حالة إصابة ومئات الآلاف من الوفيات في كل الدول حول العالم.

وفق لقرار مجلس الوزراء، يبدأ اليوم تطبيق الإغلاق الكامل لفترة ٢١ يوما في كل أنحاء ولاية الخرطوم، لتقليل فرص انتشار المرض.

وشددت وزارة الصحة الاتحادية علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق واتباع الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباة لكي يتحقق الهدف من القرار.

وكان وزير الصحة، أكرم على التوم، اعلن امس ارتفاع حالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد إلى 400 حالة، بينها حالة وفاة واحدة.

وأكد التوم اهمية الحظر الشامل للتجوال في العاصمة الخرطوم، لانه يسهم في الحد من انتشار وباء كورونا.

وأشار الوزير أن الاغلاق الكامل السلاح الذي تواجه به الحكومة فايروس كورونا نسبة للتدهور المريع في القطاع الصحي والاقتصاد السوداني.