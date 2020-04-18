وفاة مدير مكتب الرئيس النيجيري بفيروس “كورونا”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال متحدثان باسم الرئاسة النيجيرية إن أبا كياري مدير مكتب الرئيس توفي يوم الجمعة بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة جاربا شيهو عبر حسابه بموقع “تويتر” إن: “الاختبارات أثبتت إصابة الراحل بكوفيد-19 المتفشي وكان يتلقى علاجا. ولكنه توفي يوم الجمعة 17 أبريل 2020”.

وأعلن مركز السيطرة على الأمراض في نيجيريا، يوم الجمعة، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة من بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في البلاد إلى 493 حالة مؤكدة، وفاة 17 شخص.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.