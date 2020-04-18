اصولها (450) مليون دولار.. إزالة التمكين تسترد هيئة النقل النهري

الخليج 365 :

أعلن دكتور صلاح مناع الناطق الرسمي باسم لجنة إزالة التمكين عن استرداد هيئة النقل النهري وكل الاصول التابعة لها لصالح وزارة المالية مبينا أن أصول الهيئة تقدر بمبلغ 450 مليون دولار تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية .

وكشف مناع عن تحريك اجراءات قانونية وفتح بلاغات ضد عدد من رموز النظام البائد في هذا الملف منهم وزير المالية الأسبق علي محمود والشريف أحمد بدر وعبد الرحمن نورين مبينا أنه ستكون هنالك محاسبة للمتهمين في هذه الجريمة .

وأشار الى أن الهيئة تم الاستيلاء عليها بطريقة غير شرعية لصالح شركة عارف الكويتية بواسطة المذكورين معلنا عن قرار اللجنة باسترداد جميع الأسهم لصالح الشعب السوداني ممثلا في وزارة المالية .

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ونوه صلاح مناح الى أهمية هيئة النقل النهري وأنها الشريان المهم الذي يربط بين السودان وجنوب السودان وأنها كانت تشكل مصدرا للرزق لكثير من أبناء الشعب السوداني معتبرا استعادتها انجاز مهم نظرا لإمكانيات الهيئة الكبيرة وأهميتها .

وتطرق صلاح مناع الى الشائعات التي اطلقت قبل أيام حول اعطاء اللجنة صلاحيات النائب العام مبينا أن النائب العام يعمل بصورة مستقلة وأنه لم يمنح أي من صلاحياته للجنة وأن اللجنة لم تطلب ذلك .

وأكد مناع استمرار اللجنة في عملها حتى تحقيق غايات انشائها وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة .