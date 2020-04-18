تراجع أسعار العملات الأجنبية في تداولات الأسواق الموازية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

تراجعت أسعار العملات الأجنبية في تداولات الأسواق الموازية للعملات بالسودان “الخميس”.

واكد متعاملون مع الأسواق الموازية، وجود انخفاض كبير في أسعار تداولات الأسواق الموازية للعملات، وأوضح عدد منهم أن أسعار شراء الدولار تراجعت إلى ما دون الـ(135) جنيه مقارنة بـ(147) جنيه خلال اليومين الماضيين، فيما وصل سعر البيع إلى (130) جنيه مقابل (145) جنيه في وقتٍ سابقٍ.

وأشار المتعاملون، إلى أن أسعار شراء الدرهم الإماراتي انخفضت إلى (37.5) جنيه مقارنة بـ(39.5) جنيه، وتوقعوا استمرار انخفاض الأسعار خلال فترة الحظر الشامل نظراً لقلة الطلب على العملات، مع توقف عمل المصارف التجارية.