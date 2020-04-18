خلاف بين القادة المدنيين و رئيس مجلس السيادة

التاريخ: 18-أبريل-2020
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قالت مصادر، إن القادة المدنيين في السودان على خلاف مع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، الذي زعموا انه يحظى بدعم من قطر الغنية بالنفط والجارة الشمالية مصر.”
و أوضح المصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن مسؤول في منظمة دولية بالخرطوم تحدث إليها شريطة عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية عن محادثاته السرية مع المسؤولين الحكوميين.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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