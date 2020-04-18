خلاف بين القادة المدنيين و رئيس مجلس السيادة

قالت مصادر، إن القادة المدنيين في السودان على خلاف مع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، الذي زعموا انه يحظى بدعم من قطر الغنية بالنفط والجارة الشمالية مصر.”

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و أوضح المصدر بحسب صحيفة السوداني الدولية، أن مسؤول في منظمة دولية بالخرطوم تحدث إليها شريطة عدم الكشف عن هويته للتحدث بحرية عن محادثاته السرية مع المسؤولين الحكوميين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)