الفريق أول محمد عثمان البدري وزيراً للدفاع

التاريخ: 18-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، القائد الأعلى للقوات المسلحة قراراً قضى بموجبه تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان البدري وزيراً لوزارة الدفاع. Advertisements وبحسب صحيفة اليوم التالي ،يُعد الفريق البدري من الخبراء العسكريين وعالم في مجال الصواريخ والدفاعات الجوية ومن المخلصين في أداء عملهم. الخرطوم(أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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