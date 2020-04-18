السودان يعلن فجر السبت تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4 وفيات جديدة ليوم الجمعة

أكدت التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية تسجيل ٣٠ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد علي نطاق السودان، هذا اضافة الي ٤ وفيات جديدة ليوم الجمعة الموافق ١٧/ أبريل/ ٢٠٢٠ ، وقد نشرت الوزارة تعميماً صحفياً يوم السبت الموافق ١٨ /ابريل/٢٠٢٠م الساعة الثالثة والنصف صباحآ.

بالنسبة لولاية الخرطوم، فقد أوردت التقارير أن حالات الإصابة بالفيروس ليوم الجمعة ١٧ أبريل ٢٠٢٠، هي ٢٧ حالة من ولاية الخرطوم من محليات الولاية السبع وأن من ضمن هذه الحالات أجنبيين.

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بينما بلغت الحالات في الولايات الأخري ٣ حالات (حالتين من ولاية النيل الأبيض و من حالة من ولاية الجزيرة).

اما الوفيات الأربعة فهي لسيدتين و رجلين من ولاية الخرطوم.

هذا و قد تفاوتت طرق إنتشار المرض ما بين المخالطة و القدوم من دول خارج السودان و لم تثبت المخالطة او السفر لعدد من الحالات .

و بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الي ٦٦ حالة، متضمنة ١٠ وفيات.

وقد سجلت ٦١ حالة إصابة من ولاية الخرطوم لوحدها اضافة الي ٥ حالات من ولايات نهر النيل (حالة واحدة)، النيل الأبيض (٣ حالات) و الجزيرة (حالة واحدة)..

تشيد وزارة الصحة الاتحادية بجهود كل الكوادر الصحية وكافة مكونات المجتمع السوداني لجهودهم البطولية علي النطاق الوطن لاحتواء هذا الوباء المنتشر وذلك عبر مجهوداتهم العلاجية والوقائية والتبليغ الفوري والفحوصات ورعاية المرضي وحالات الاشتباه والإسعاف وتحويل المرضي والرصد والمتابعة والتقصي الحجر والعزل وإدارة وتنفيذ “الخطة القومية الموسعة لدرء الكورونا”..

وسوف تستمر مجهودات حكومة السودان وكافة قطاعات الشعب السوداني في الاستنفار وتنفيذ التدابير التي من شأنها ان تساعد علي احتواء هذه الجائحة العالمية التي سجلت اليوم أكثر من ٢ مليون حالة إصابة ومئات الآلاف من الوفيات في كل الدول حول العالم.

تثمن وزارة الصحة الاتحادية عاليآ مجهودات لجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوي إعلان الحرية والتغيير والقطاع الخاص السودانيين في دول المهجر والخيرين والمانحين داخل وخارج البلاد لدعمهم المقدر لمجهود وزارة الصحة الاتحادية والحكومة الانتقالية. وذلك بتقديمهم للعون المادي والمعنوي والعملي والفني.

كما تشكر وزارة الصحة الاتحادية كل المواطنين والمؤسسات التي تلتزم بتنفيذ التدابير وتنشر التوعية وتتبع كافة الإرشادات الصحية.

وفق قرار مجلس الوزراء، يبدأ اليوم تطبيق الإغلاق الكامل لفترة ٢١ يوما في كل أنحاء ولاية الخرطوم.. ويهدف الإغلاق الكامل الي تقليل فرص انتشار المرض. لذلك فإن وزارة الصحة الاتحادية تشدد علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق واتباع الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباة لكي يتحقق الهدف من القرار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)