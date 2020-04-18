شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخرج عن النص وتقدم فاصل من الرقص المثير مع أحد مشاهير بورتسودان

تداول معجبي ومحبي المطربة السودانية ونجمة الشباك بالبلاد هدى عربي مقطع فيديو من حفل أحيته المطربة بمدينة بورتسودان شرقي السودان في الأشهر الماضية.

وأظهر مقطع الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين الفنانة الملقبة بالسلطانة وهي تتفاعل بالرقص مع فاكهة مدينة بورتسودان “موردة” الذي اشتهر بتقديم رقصاته الكوميدية مع المطربين الذين يزورون ثغر السودان.

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وقد تجاوبت المطربة مع “موردة” على أنغام أغنية “البي بريدهم” بطريقة عفوية تدل على تواضعها الكبير وهو الأمر الذي وجد الإشادة والتقدير عند جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذين أشادوا ببساطة السلطانة.

ولعل أكثر ما لفت أنظار مشاهدي المقطع تفاعل هدى عربي مع “موردة” حيث لم تتمالك من نفسها, وفشلت في كتم ضحكتها التي منعتها من الغناء لثواني وهو الأمر الذي قال عنه المتابعون (موردة يتسبب في خروج هدى عربي من النص).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)