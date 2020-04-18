وجدي : استرداد (390) عقار بأسماء رموز الإنقاذ

أعلنت لجنة إزالة التمكين الفساد، استرداد (390) قطعة أرض مسجلة بأسماء رموز النظام البائد وأسرهم بمساحة كلية تصل إلى (248,894) متر مربع في أحياء مميزة بولاية الخرطوم.

وأوضح عضو لجنة إزالة التمكين، وجدي صالح، في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري، مساء اليوم “الجمعة” بحسب صحيفة مصادر، أن القطع المستردة تشتمل (14) عقاراً؛ من ضمنها برج يضم (10) طوابق بحي كافوري؛ يخص منظمة معارج للسلام والتنمية، وهي منظمة تتبع لأسرة الرئيس المخلوع، بالإضافة إلى (71) قطعة باسم عطا المنان الحاج بخيت الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية.

وقال وجدي، إن العقارات المُستردة تضم (129) عقار، باسم المدير العام للشرطة الأسبق الفريق محمد نجيب الطيب، و(131) قطعة مسجلة باسم زوجته هند عبدالله هاشم بمدينة بحري.

وأعلن صالح، عن استرداد لجنة إزالة التمكين لـ 73% من أسهم شركة الرأي العام، مبيناً أن هذه الأسهم آلت لكل من خالد ومحمد غازي صلاح الدين عتباني، وعبد الغني إدريس بطرق غير شرعية من حزب المؤتمر الوطني، عقب نجاح ثورة ديسمبر.

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وقال وجدي :”الآن عرفنا لماذا يصرخون”، ورأى أن أصحاب شعارات “هي لله” لا يصرخون الآن من أجل الدين، وإنما من أجل الدنيا، مشيراً الى أن حجم الفساد يؤكد ذلك.

وأكد صالح، أن اللجنة ماضية في عملها، وأنها لن تتوقف، لأنها مكلفة ومحمية من قبل الثوار الذين أنجزوا أعظم ثورة يشهد لها التاريخ، معلناً استعدادهم لتقديم أرواحهم في سبيل تحقيق غايات الثورة وأهدافها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )