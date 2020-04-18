والي الخرطوم : منع السفر للولايات وإغلاق الكباري

أعلن والي الخرطوم المُكلف وزير الحكم الاتحادي، د. يوسف آدم الضي، عن إغلاق كامل للكباري داخل ولاية الخرطوم، اعتباراً من “السبت”، ومنع السفر للولايات، تنفيذاً لقرار الحظر الكامل.

وأكد الضي، بحسب صحيفة مصادر اكتمال الترتيبات لبدء الحظر الكامل، وقال إن لجنة أمن الولاية أطمانت على جميع الترتيبات الخاصة بنشر القوات من أجل السيطرة على الحركة تنفيذاً للتوجيهات التي أصدرتها اللجنة العليا للطوارئ الصحية.

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وشدد الوالي، على منع السفر من وإلى العاصمة الخرطوم، بما فيها السيارات الخاصة، مشيراً إلى المنع الكامل لعبور الكباري داخل الولاية مسثنياً الحالات التي سمح بها القانون، وضبط التصاريح، بحيث تُمنح للجهات وليس للأفراد.

وأعرب الضي، عن شكره لوالي الخرطوم السابق الفريق أول أحمد عابدون على توليه إدارة شؤون الولاية في فترة وصفها بالحرجة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )