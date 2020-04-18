أكدت اللجنة العليا للطوارئ في السودان بحسب اسكاى نيوز بدء سريان الحظر الكامل في العاصمة الخرطوم ابتداء من، فجر السبت، في إطار عدد من التدابير التي يجري اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة إن السلطات المختصة اتخذت إجراءات لتوفير السلع الأساسية في جميع الأحياء.

وأشار الناطق باسم الحكومة الانقالية إلى أن اللجنة تعول كثيرا على وعي المواطن لتطبيق التوجيهات الصحية ومن جانبه، أوضح يوسف أدم الضي وزير الحكم الاتحادي ووالي الخرطوم المكلف أن السلطات الحكومية لن تتوان وستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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كانت هذه تفاصيل خبر يدخل حيز التنفيذ (بعد قليل) اكتمال الاستعدادات لتطبيق الحظر وإجراءات صارمة تنتظر المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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