حالتا إصابة بفايروس كورونا في السودان

التاريخ: 17-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلن وزير الصحة د. أكرم علي التوم، بحسب السودانى عن حالتي إصابة، وحالة وفاة جديدة مؤكدة بفايروس كورونا، منوهاً إلى وصول عدد من الاصابات إلى الجهات المختصة إلا أنه لن يتم الإعلان عنها إلا عقب التأكد تماماً من إصابتها.

وأشار أكرم إلى تزايد حالات الاشتباه ما بين 300 /400 حالة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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