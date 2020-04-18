حل و الغاء منظمة أنامل للمرأة و الطفل

التاريخ: 17-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدرت لجنة إزالة التمكين بحسب السودانى قراراً بحل والغاء متظمة أنامل للمرأة والطفل وحصر املاكها وايلولة اموالها لوزارة المالية. Advertisements و قال عضو لجنة إزالة التمكين محمد الفكي، إن المنظمة حصلت على اموال من خيرين لبناء مستشفي في جنوب الخرطوم و لم تكمل التشيد حتى الأن و أوصى وزارة الصحة بإستكمال بناء المستشفي، متوعداً من استلموا المبالغ بالملاحقة و المحاسبة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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