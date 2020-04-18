إسترداد أصول منظمة معارج للتنمية و السلام

التاريخ: 17-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أصدرت لجنة إزالة التمكين بحسب السودانى قراراً بإسترداد منظمة معارج للسلام و التنمية، و اصولها لصالح وزارة المالية.

و من ضمن اصولها قطعة أرض شيد عليها مستشفي الامل التابع لجهاز المخابرات العامة، و قطعة أرض في كافوري شيد عليها مجمع النور. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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