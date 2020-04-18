أعلن الناطق بإسم لجنة إزالة التمكين، صلاح مناع عن استرداد

هيئة النقل النهري و كل الاصول التابعة لها لصالح وزارة المالية، و تقدر اصولها بقيمة 450‪ مليون دولار الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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