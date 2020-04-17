السودان يعلن ارتفاعا جديدا في حالات الاشتباه بفيروس كورونا

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الجمعة 17 أبريل 2020
كتب
محمد أمين
أعلن وزير الصحة السوداني، أكرم على التوم، ارتفاع حالات الاشتباه بفايروس كورونا المستجد إلى 400 حالة، بينها حالة وفاة واحدة.
وأكد التوم، في مؤتمر صحفي اليوم، أهمية الحظر الشامل للتجوال في العاصمة الخرطوم، لانه يسهم في الحد من انتشار وباء كورونا.
وأشار الوزير إلى أن الاغلاق الكامل السلاح الذي تواجه به الحكومة فايروس كورونا نسبة للتدهور المريع في القطاع الصحي والاقتصاد السوداني.
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