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السودان يعلن ارتفاعا جديدا في حالات الاشتباه بفيروس كورونا

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محمد أمين 0 تبليغ

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الجمعة 17 أبريل 2020

السودان يعلن ارتفاعا جديدا في حالات الاشتباه بفيروس كورونا

كتب

محمد أمين

أعلن وزير الصحة السوداني، أكرم على التوم، ارتفاع حالات الاشتباه بفايروس المستجد إلى 400 حالة، بينها حالة وفاة واحدة.

وأكد التوم، في مؤتمر صحفي اليوم، أهمية الحظر الشامل للتجوال في العاصمة الخرطوم، لانه يسهم في  الحد من انتشار وباء كورونا.

وأشار الوزير إلى أن الاغلاق الكامل السلاح الذي تواجه به الحكومة فايروس كورونا نسبة للتدهور المريع في القطاع الصحي والاقتصاد السوداني.  

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