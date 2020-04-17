وزير الإعلام: من المؤسف أن يشعر بعض رجال الدين بالانتصار لاقامتهم صلاة الجمعة

التاريخ: 17-أبريل-2020
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قال وزير الإعلام فيصل محمد صالح إنه من المؤسف إن يشعر بعض رجال الدين بالانتصار لإقامتهم صلاة الجمعه مخالفين قرارات وزير الأوقاف والشؤون الدينية.
وأشار فيصل إلى أن المعركة ليست ساسية أو دينية وإنما معركة مع فايروس كورونا، موضحاً أن الاجراءات الغرض منها الحفاظ على سلامة المواطنين، وتابع:” نعول على وعيهم”، لأن المفارش في أرض المساجد ناقلة للفايروس.
وبحسب صحيفة السوداني، أكد فيصل أنهم لن يصلوا إلى مرحلة إغلاق المساجد بالجيش أو قوات الشرطة، مشيراً إلى أن معظم الدول أغلقت المساجد ولا يشك في حسن اسلامهم، وأن الغرض ليس المنع من الصلاة بل للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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