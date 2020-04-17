ترقب قرارات خطيرة للجنة ازالة التمكين

التاريخ: 17-أبريل-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة كشفت متابعات صوت الامة عن قرارات خطيرة ستتخذها لجنة ازالة التمكين في مؤتمرها الصحافي المنتظر على قرار قراراتها الاخيرة والتي كشفت عن فساد خطير لقيادات اسلامية وتفيد المتابعات ان القرارات المقبلة ستحدث ضجة كبيرة في السودان ةربما احدثت تحولا في الساحة السياسية الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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