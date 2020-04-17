وفاة حالة مؤكدة بفيروس (كورونا)

أعلنت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عن وفاة حالة مؤكدة بفايروس كورونا مساء اليوم ليرتفع عدد الحالات الي 6 وفيات بالسودان. و بحسب وكالة السودان للانباء (لسونا) اليوم الجمعة، المتوفى عمره 65 عام من ولاية الخرطوم محلية شرق النيل. في وقت توقعت فيه الوزارة اعلان حالات شفاء جديدة أخرى. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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