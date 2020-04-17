عاجل.. استعدادت أمنية مكثفة لحظر التجوال الشامل في الخرطوم

الجمعة 17 أبريل 2020

بدأت السلطات السودانية في اغلاق العاصمة الخرطوم استعدادا لحظر التجوال الشامل، الذي يسري اعتبارا من يوم غد(السبت) ولمدة ثلاثة اسابيع، في اطار التدابير الحكومية لمواجهة جائحة كورونا.



ورصد (اخبار الخليج 365) خلال جولة بالخرطوم، نشر قوات كبيرة من وحدات الجيش في محيط القيادة العامة للقوات المسلحة، وإغلاق كل المداخل المؤدية الى القيادة من الاتجاهات الاربعة.

وأمتد الأغلاق بالحواجز الاسمنتية والحديدية وسيارات الدفع الرباعي ليطال شوارع رئيسية بوسط الخرطوم، امتدادا من شارع الطابية وحتى شارع المك نمر، كما عززت القوات الأمنية وجودها حول القصر الرئاسي.

وأعلن الجيش السوداني، في بيان أمس، إغلاق الطرق المؤدية إلى القيادة العامة، إلى أجل غير مسمى.

وأعلنت السلطات السودانية فرض حظر التجوال الشامل، بعد دخول البلاد مرحلة الانتشار المجتمعي لفايروس كورونا المستجد، والنقص المريع في الأدوية والمعينات الطبية الوقائية.

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وسجل السودان 32 اصابة بفايروس كورونا المستجد بينها 6 حالات وفاة، وتجاوزت حالات الاشتباه بالمرض 300 حالة.

وحددت السلطات المحلية 7 ساعات يوميا للمواطنيين، للتحرك في مناطقهم لشراء احتياجاتهم المعيشية، ومنعت التنقل بين مدن العاصمة الثلاثة (الخرطوم، امدرمان وبحري).

ومنح مجلس الوزراء العاملين في القطاع العام والخاص اجازة مدفوعة القيمة طوال فترة حظر التجوال الشامل، التي تمتد إلى 21 يوميا.

وتعهدت الحكومة بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الاستهلاكية في الاحياء خلال فترة الاغلاق الكامل للخرطوم.

وبررت السلطات السودانية فرض حظر التجوال الشامل، لدخول البلاد مرحلة الانتشار المجتمعي لفايروس كورونا المستجد، بالاضافة إلى النقص المريع في الأدوية والمعينات الطبية الوقائية.