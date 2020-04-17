شاعر يمني حُرّ يمسح بكرامة ضاحي خلفان الأرض لتطاوله على اليمنيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رد الكاتب والشاعر اليمني محمد عبدالله السمري على تطاول قائد شرطة دبي السابق ضاحي خلفان على اليمن، واصفاً إياه بـ”حارس المومسات”.

وتطاول خلفان، على اليمنيين عبر تغريدات له على موقع “تويتر”، زاعماً أن علماء العرب يشككون في نسبهم، وأن الأصل والتاريخ هو للإمارات ومؤسسيها.

وقال السمري، في مقطع فيديو رصدته “وطن: “قبل أن تتطاول على اليمن يا خلفان عليك أن تعرف أن بلادكم قائمة على الواقي الذكري والمومسات، ولو هاجرت المومسات لأفلست دبي ولأعلنت الإمارات إفلاسها”.

وأضاف السمري: “بلادكم فيها أكبر بنوك ربوية في العالم وأنتم البلد الأول في العالم بالاتجار بالبشر وغسيل الأموال. أي تاريخ لكم!. أما اليمن فعندما كنا كفاراً عبدنا الشمس ولنا تاريخ طويل”.

وتابع: “في الوقت الذي كانت تصنع المأربية نعالها لم يكن لكم وجوداً، أما أنت فتاريخكم من المومسات، أنتم تذهبون إلى دول العالم للبحث عن أجمل أنف ومؤخرة وصدر، وعقولكم تحت السرة، وسلاحكم هو المنوي”.

واستطرد بالقول: “عندما تتكلم على اليمن يجب أن تكون متوضأ فأنت بلا نسب. انت حارس للمومسات والملاهي الليلة. أما أنا فمستعد أن أعيش ألف سنة بالحرب ولا أعيش عيشتك”.