شركة كنانة توفر( 20)الف طن سكر لرمضان

الخليج 365 :

وفرت شركة سكر كنانة (20 )الف طن للجمعيات التعاونية والوزارات والمؤسسات والهيئات لمقابلة شهر رمضان المعظم.

وأكدت الشركة في تعميم صحفي أن تلك الكميات التى وزعت بواقع 2850 جنيه للجوال زنة 50 كيلومبينة انها ستكون لها دور في تخفيف أعباء المعيشه خلال الشهر العظيم.وافادت الشركة أن الإنتاج لهذا الموسم من المتوقع أن يصل 315 ألف طن سكر كما أن عمليات الإنتاج مستمرة لهذا الموسم الذي بدأ بكنانة في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي ، وفي جولة (لسونا )على بعض المحال التجارية بولاية الخرطوم اتضح وجود زيادة كبيرة جاءت تزامناً مع اقتراب شهر رمضان، حيث بلغ سعر الجوال فئة 50 كيلو محلي خمسة الاف بينما يصل المستورد الي أربعة آلاف ومائة جنيه،وأكد تجاراستطلعتهم (سونا ) عدم وجود مبرر للزيادة خاصة أن سلعة السكر متوفرة .