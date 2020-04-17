الخليج 365 : اغلق مواطنون أمس جسر حنتوب بودمدني احتجاجاً على تفاقم تردي الخدمات وانعدام غاز الطهي ، واشاروا لطوافهم المتواصل بالميادين والساحات فى الأحياء بحثاً عن الغاز دون جدوى ، في الأثناء اقتحم المواطنون مباني الإدارة العامة للمواد البترولية بودمدني وقاموا باحداث تلف في بوابة مدخل الإدارة، وردد المواطنون هتافات تطالب بتوفير الغاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواطنون يغلقون جسر حنتوب إحتجاجاً على إنعدام غاز الطهي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.