علماء يكتشفون حقائق مثيرة حول نشأة فيروس كورونا في الصين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

توصل فريق من العلماء في جامعة كامبريدج البريطانية، إلى أن أول تفشي لفيروس كورونا المستجد، ربما كان في أقصى جنوب مدينة ووهان بوسط الصين في وقت مبكر من سبتمبر/ أيلول.

وبحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”، حلل الباحثون الذين يحققون في أصل الفيروس، عدد كبير من السلالات من جميع أنحاء العالم وحسبوا أن الفاشية الأولية حدثت في مرحلة ما بين 13 سبتمبر/ أيلول و7 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال بيتر فورستر عالم الوراثة بجامعة كامبريدج: “ربما يكون الفيروس قد تحور إلى شكله النهائي الفعال تجاه الإنسان قبل شهور، لكنه ظل داخل خفاش أو حيوان آخر أو حتى إنسان لعدة شهور دون إصابة أفراد آخرين، ثم بدأت العدوى تنتقل بين البشر في التاريخ المشار إليه”.

قام الفريق بتحليل السلالات باستخدام شبكة الوراثة – خوارزمية رياضية يمكنها رسم خريطة الحركة العالمية للكائنات من خلال طفرة جيناتها. ولا يزالون يحاولون تحديد موقع المريض صفر.

ويأمل الباحثون في الحصول على مساعدة من العلماء في الصين، لكن بعض العلامات المبكرة دفعتهم إلى النظر في المناطق الواقعة جنوب ووها ، حيث لم يتم الإبلاغ رسميًا عن عدوى فيروس كورونا حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول.

سبوتنيك