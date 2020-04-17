رئيس دولة يهدد شعبه بحملة أمنية إذا لم يمتثلوا للإغلاق الشامل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي بتنفيذ حملة أمنية بواسطة الشرطة والجيش لإجبار الناس على الامتثال للإغلاق الشامل الذي تم فرضه في العاصمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة الأنباء الفلبينية، قال دوتيرتي في خطاب مساء الخميس “كل ما أطلبه هو بعض الانضباط. ما لم يحصل ذلك، إن لم تصدقوني، فسيسيطر الجيش والشرطة”.

وأضاف “سيفرض الجيش والشرطة التباعد الاجتماعي عبر حظر للتجول (…) أمر يشبه الأحكام العرفية والقرار لكم”.

وكان دوتيرتي قد أمر بفرض حجر صحي حتى نهاية أبريل على الجزيرة الرئيسية في شمال البلاد لوزون التي تشمل نصف سكان العاصمة البالغ عددهم 12 مليونا.

ولا يسمح رسميا إلا لبعض فئات العمال والأشخاص الذين يشترون الغذاء والدواء بمغادرة منازلهم، لكن كثيرين تجاوزوا القواعد.

وذكرت الشرطة أنها وجهت إنذارات أو أوقفت عشرات الآلاف من الأشخاص الذين خرجوا من منازلهم دون مبررات مقبولة.

سبوتنيك