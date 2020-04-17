مستشفى أمريكي يعالج جميع مرضاه بعقار جديد لكورونا خلال أسبوع واحد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مستشفى في مدينة شيكاغو الأمريكية، اليوم الجمعة، علاج جميع المرضى لديه المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال أسبوع واحد من استخدام علاج تجريبي.

ونجح الفريق الطبي في المستشفى بعلاج جميع المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، بعد منحهم دواء “Remdesivir” المضاد للفيروسات، وغادر جميع المرضى المستشفى بعد أقل من أسبوع من تعاطيهم هذا العقار.

وبحسب موقع “statnews” الأمريكي، فإن العقار الذي تنتجه شركة أمريكية محلية، أدى بعد أسبوع واحد فقط من تعاطيه إلى تخفيف الأعراض عند حالات الإصابة الحادة بـ”كوفيد-19″ بشكل ملموس.

وأشار الموقع الطبي إلى أن المستشفى استعان بمتطوعين من المصابين بفيروس كورونا المستجد، لتجربة العقار عليهم، بلغ عددهم 113 مصابا، غادروا جميعا المستشفى، وتوفي مريضان فقط.

وبحسب الموقع، فقد أعلنت الشركة المنتجة للعقار “جيلياد ساينسيس”، أن البيانات الجديدة بحاجة لتحليل أعمق لاستخلاص نتائج دقيقة حول فاعلية الدواء في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبها قالت جامعة شيكاغو إن المعلومات المنشورة في منتدى داخلي للباحثين، تم نشرها بدون تفويض رسمي، وأكدت أن العقار لا يزال تحت التجربة السريرية إلى هذه اللحظة.

سبوتنيك