تسهيلات جديدة ومهمة للحصول على الجنسية الروسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتمد مجلس الدوما الروسي، اليوم الجمعة، قانونا يسمح بالحصول على الجنسية الروسية دون التخلي عن جنسية الشخص المتقدم.

هذا وكان على الشخص الذي يريد الحصول على الجنسية الروسية تقديم أوراق تثبت تخليه عن جنسيته، ووفقا للقانون الجديد تم السماح بازدواجية الجنسية.

وأيد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، طلب نواب مجلس الدوما الحاجة إلى تعديلات في قانون الحصول على الجنسية، ومن بينها إلغاء إثبات التخلي عن الجنسية.

وقال المحامي، دنيس سكريابين، لوكالة “سبوتنيك” إن مثل هذا التعديل نوقش لفترة طويلة وأنه ضروري لجذب مواطنين محتملين جدد إلى البلاد.

وأضاف أنه من الآن لن يحتاجوا إلى الاختيار بين جنسيتهم الأولى وفرصة الحصول على الجنسية الروسية.

وأردف “إن اعتماد هذا التعديل هو نتيجة للسياسة الروسية لجذب مواطنين جدد، وهكذا تظهر الدولة أنها مفتوحة للجميع ولديها موقف إيجابي للغاية تجاه هجرة مواطني الدول الأخرى إلى روسيا”.

واختتم قائلا سيؤدي (القانون) إلى زيادة تدفق مواطنين جدد إلى روسيا، كون العديد من الأشخاص الراغبين في الحصول على الجنسية لم يرغبوا بالتخلي عن جنسيتهم، والآن لن تكون هناك مشكلة من هذا القبيل”.