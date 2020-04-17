وزير الدفاع الإيراني يعلق على بيان أمريكا بشأن “أعمال خطيرة” في الخليج

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبر وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، المزاعم الأمريكية الأخيرة، واهية ولا أساس لها من الصحة، لافتا إلى أن الوجود العسكري الأمريكي في الخليج يؤجج التوترات في المنطقة.

وكان الوزير يتحدث عما أعلنته البحرية الأمريكية، يوم الأربعاء الماضي، بشأن تنفيذ زوارق إيرانية مناورات بشكل “استفزازي وخطير” بالقرب من بوارج عسكرية أمريكية كانت تسيّر دوريات في المياه الدولية في الخليج.

شاحنة عسكرية إيرانية تحمل صواريخ أمام لوحة للزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي خلال استعراض ب

وقال حاتمي على هامش استعراض الخدمة للجيش الإيراني صباح اليوم الجمعة، ردا على سؤال بشأن التطورات في الخليج إن “ما يتسبب في انعدام الأمن في منطقة الخليج الفارسي هو الوجود غير القانوني والعدواني للأمريكيين، الذين قدموا من الجانب الآخر في العالم وتواجدوا على حدودنا، وهم يطلقون مزاعم لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف حاتمي “شعبنا واع وذو بصيرة ويرى من هو على حق، نحن في بلادنا، وهم جاؤوا من الجانب الآخر للعالم لإثارة مشكلات لدول المنطقة بالتهديدات والحظر”.

سبوتنيك