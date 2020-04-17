اجتماع وزراء الزراعة الأفارقة بشأن الأمن الغذائي

شارك السُّودان في اجتماع وزراء الزراعة بالبلدان الأفريقية؛ والذي التأم الكترونياً، برعاية مشتركة بين مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.وتناول الاجتماع الجوانب المختلفة لمدى تأثيرات جائحة فيروس كرونا المستجد على القطاعات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية كافة.

قدم السفير عبد الوهاب حجازي، مندوب السودان الدائم لدى مؤسسات الأمم المتحدة بروما، بحسب سونا كلمة السودان بالإنابة عن السيد عيسى عثمان شريف باشا، وزير الزراعة والموارد الطبيعية، حيث ثمن السودان مبادرة مفوضية الاتحاد الأفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة على تنظيم الاجتماع المهم للغاية؛ والذي يأتي في وقته تماماً، لمساعدة دول القارة على تخطي واحدة من أكبر التحديات التي واجهتها البشرية مؤخراً، بالنظر إلى آثار الجائحة التي تتخطى النواحي الصحية. وهو ما يعطي الاجتماع المغزى والهدف والمضمون.

وأشارت الكلمة إلى الآثار السلبية المتعددة للجائحة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وبوجه خاص على القطاع الزراعي والريفي، وعلى صغار المنتجين من المزارعين والرعاة وغيرهم من الشرائح الأكثر هشاشة وعرضة للاضطرابات التي ستنجم لا محالة عن التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدول الأفريقية، للحد من الآثار السلبية للجائحة، مما يفرض على الجميع مضاعفة الجهود لتوفير الموارد الإضافية اللازمة للوفاء بواجب المجتمعات تجاه هذه الشرائح لمساعدتها على الصمود وخلق الاستدامة المطلوبة لنظم الإنتاج.

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وأوضحت الكلمة أن السودان قد عمد، منذ وقت مبكر، إلى القيام بالخطوات الاحترازية اللازمة لاحتواء آثار الجائحة. غير أن من العسير – بالطبع – أن يتمكن السودان – والذي ما زال يعيش أوضاعاً استثنائية في العديد من أرجائه بعد انتصار ثورته المجيدة – وغيره من رصفائه من الدول الأفريقية من تجاوز هذه الآثار دون الحصول على التضامن اللازم على المستويين الإقليمي والدولي. وأن ذلك هو ما حمل دولاً أكثر تقدماً إلى الدعوة إلى التضامن والتعاون وطلب المساعدات الفنية اللازمة.

وأشار السودان إلى أنه بدخول العاصمة السودانية مرحلة الإغلاق التام الذي فرضته الظروف الصحية، اعتباراً من غد السبت ولمدة ثلاثة أسابيع، فإن هناك حاجة ماسة للإسراع بتكملة المهام الزراعية الضرورية للإعداد للموسم الزراعي الصيفي، وإلى أهمية التواصل والتعاون بين الدول الأعضاء والمنظمتين الموقرتين وكافة منظمات ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية بالأمر، لتنسيق الجهود وتبادل الخبرات والمعارف الفنية والجوانب الأخرى المطلوبة بشدة الآن. هذا إلى جانب الحاجة إلى التضامن حيال المخاطر الأخرى التي تجابهنا في المنطقة والإقليم، مثل ظاهرة انتشار الجراد الصحراوي، التي أشار إليها العديد من الوفود الأخرى المشاركة في الاجتماع، وغيرها من الآفات الزراعية والحيوانية.

لقد أكدت الجائحة التي تجتاح العالم اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أهمية تحقيق التنمية المستدامة والعيش الكريم لكافة شرائح المجتمع وبناء قدراته على الصمود. وقد أعاد السودان، بحمد الله، ترتيب أوضاعه للمضي قدماً في سبيل الاستفادة من الإمكانات الزراعية والرعوية الضخمة التي يتمتع بها، والكفيلة بأن تجعل منه – بحق – وبعيداً عن الهتاف السياسي المكرور، سلة غذاء للمنطقة والإقليم، في ضوء مسيرة الإصلاحات الجادة التي تقوم بها حكومة الثورة؛ والتي تحتاج فقط إلى مزيد من التفهم من المؤسسات الدولية لإزالة كافة العقبات التي تعترض تنفيذ هذا الهدف النبيل. كما يدعو السودان كافة المستثمرين على المستوى الإقليمي والدولي لخلق شراكات حقيقية في هذا القطاع. وللحكومة الإنتقالية رؤية جادة وأهداف محددة لتنمية واستقرار القطاع الزراعي من خلال القيام بإصلاحات هيكلية وتشريعية مهمة لزيادة الإنتاج وتنويعه وتحقيق قيمة مضافة لمنتجاتنا المحلية والقومية.

ويأمل السودان أن تساهم مداولات الاجتماع والإعلان الختامي الصادر عنه في تخفيف الآثار العميقة والبعيدة المدى للجائحة على كافة الشعوب. كما يرجو أن تعزز الجهود الأفريقية المشتركة لمجابهة الجائحة من أواصر التعاون والتضامن والتآذر بين كافة أرجاء القارة والعالم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )