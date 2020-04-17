انطلاقة برنامج محافل رمضان بالشمالية

إنطلقت بحاضرة الولاية الشمالية دنقلا فعاليات برنامج محافل الخيرات في شهر البركات..حيث دشن اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري والي الولاية المكلف الفاعلية والتي تجيء تحت شعار(عطاء يتمدد ومشروعات تتجدد) بتكلفه تقدر بمبلغ 110مليون جنيه لعدد تجاوز 34ألف مستفيد..حيث شملت توزيع مشروعات اعاشيه ومحاور شهر رمضان1441هجريه(فرحه الصائم/إطلاق سراح نزلاء/دعم خلاوي/أسر متعففة/فرحه العيد)..

وقد أشاد والي الشمالية المكلف في تصريحات اعلامية بأداء الزكاة في الكوارث وبرامجها ومشاريعها التي تغطي بالرحمة الاسر الفقيرة والشرائح الضعيفة من الشباب والمراءه والخريجين والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك رغم العقبات الاقتصادية والراهن المعيشي وأزمة كورونا التي ألقت بظلالها حول العالم،مؤكداً ان الامانة الاتحادية وزكاه الولاية ساهمتا بأكثر من 15مليون جنيه لترقية وتطوير خدمات المياه وقطاعات الصحة …

من جانبه أبان أمين ديوان الزكاة بالشمالية مباركة الامين العام لمحافل الخيرات ومشروعاتها الفرديه الموزعة بتكلفه تقدر ب40مليون جنيه ،وأن المستفيدين من محور فرحة الصائم 15ألف أسرة بواقع 2000جنيه للاسرة الواحدة في معرض تصريحاته ان التكلفة الكلية لبرامج رمضان فاقت 65مليون جنيه..

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وأشار أمين زكاة الشمالية لوسائل الإعلام أن الزكاة بالولاية باشرت في إنتاج 10ألف كمامة للوقاية من جائحة كورونا وذلك بمشغل الرحمة التابع لادارة المشروعات،وان الشراكة مع الهلال الاحمر فرع الولاية وتجمع الاطباء والصيادلة الطوعي والواجهات الاخري مستمر في مجال توفير وتصنيع المعقمات والمطهرات والمغاسل بالتنسيق مع وزارة الصحة حتي تصل رسالة الزكاة والتوعية لاقاصي مناطق التعدين والرحل..

الجدير ان والي الشمالية المكلف وعدد من القيادات الشرطية والأمنية والمديرين العاميين للوزارات قاموا بالطواف علي معرض خطاب الزكاة ومجمع الرحمة للصناعات الصغيرة والذي يحتوي علي مصنع مياه الاوزون النقية وغرابيل التوابل ومصنع التعبئة والتغليف ومركز الانتاج الاعلامي الورقي بالاضافة لمصنع صناعة البطاطس والشيبس ومشغل الملبوسات والحياكة .. إلي ذلك تم تسليم نماذج عقودات المشروعات الاعاشية لعدد من الاسر والمعينات الطبيه للوقاية من خطر فايروس كورونا للهلال الاحمر وادارة العلاج بمستشفي دنقلا التخصصي مع تكريم لوالي الولاية الشمالية المكلف….

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )