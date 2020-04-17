الجبهة الثورية تسلم الوساطة ردها الرسمي حول تعيين الولاة

التاريخ: 17-أبريل-2020
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سلمت الجبهة الثورية اليوم وساطة دولة جنوب السودان ردها الرسمي بخصوص تعيين ولاة الولايات، لتسلمه للحكومة السودانية الانتقالية وقال الناطق باسم حركة العدل والمساواة، عضو وفد التفاوض عن مسار دارفور معتصم أحمد صالح في تصريح لـ (السوداني): اجتمعت الجبهة الثورية أمس وناقشت خطاب الحكومة بخصوص تعيين الولاة، وسلمت الجبهة الثورية اليوم ردها الرسمي لتسلمه الوساطة للحكومة
وأضاف: سنكشف عن محتواه بعد التأكد من إستلام الحكومة الرسمي للخطاب. يذكر أن مصفوفة المهام الإنتقالية أشارت إلى أن تكليف ولاة الولايات المدنيين سيتم بحلول السبت القادم 18 أبريل، في وقت أبلغت فيه حكومة السودان الوساطة الجنوب سودانية لإحلال السلام بقرارها لإرتباطه باتفاقية جوبا، فيما تم إخطار الجبهة الثورية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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