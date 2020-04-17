نهى عادل… مهندسة تبحث عن تحقيق ذاتها في الإعلام

لفتت المذيعة المهندسة نهى عادل فضل الله الانظار من خلال اطلالتها الاخيرة عبر تلفزيون السودان حيث قدمت نفسها كإعلامية شابة تسعى بثقة عالية ومهارات وثقافة للوصول للنجومية والسير في طريق الرواد الاوائل من نجوم الاذاعة والتلفزيون، وقد جاء ظهورها الكبير بحسب السودانى من خلال سهرة جديدة تم تسجيلها بتلفزيون السودان ضمت عضو المجلس السيادي ونائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ البروفسير صديق تاور ورئيس اتحاد الفنانين د.عبد القادر سالم وعددا من الفنانين الكبار والشباب حيث قدمت السهرة برفقة المذيعة عواطف محكد عبد الله والمذيع منتصر الامين دفع الله ووجدت الاشادة من خبراء العمل الاعلامي بالتلفزيون. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هناللانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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