الكرة السودانية تودع الخبير حسن المصري

التاريخ: 17-أبريل-2020
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انتقل الي رحمة مولاه اليوم (الجمعة) بحسب السودانى مدرب المريخ الاسبق، والأكاديمي والمحلل والخبير الرياضي الكابتن حسن المصري، بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء والعمل الرياضي والفني داخل وخارج الملعب.
ويعتبر الراحل الكابتن حسن المصري من الأسماء التي ابدت اهتماماً كبيراً بالفئات السنية واسهم في تاسيس المراحل السنية بنادي المريخ إبان فترة عمله كما كان دائم الحديث عن ضرورة الاستفادة من المواهب الصغيرة وتاسيسها بشكل سليم.
ودرب الراحل الكابتن حسن المصري خلال مسيرة حياته، عدد من الفرق علي رأسها نادي المريخ الذي قدم له الراحل الغالي والنفيس وكذلك عمل في عدة اندية أبرزها الموردة وفرق أخرى.
ونعي الرياضيون بمختلف انتمائهم الراحل، حسن المصري سائلين الله ان يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله و ذويه الصبر و السلوان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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